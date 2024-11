Imię Patrycja wywodzi się z łaciny. To damski odpowiednik imion Patryk, Patrycy i Patrycjusz. Tłumaczy się je jako "szlachetnie urodzona". To sugeruje osobę często o wysokim statusie społecznym i dobrych manierach.

Patrycje to kobiety o silnym charakterze . Kochają swoją rodzinę i dom, ale jednocześnie angażują się w działalność społeczną, ponieważ pragną zmieniać świat na lepsze. Są konsekwentne i zasadnicze, ale potrafią też okazać ciepło i zrozumienie dla innych. Nie tolerują jednak kłamstwa. Gdy raz zostaną zawiedzione, to później relacja nigdy nie będzie taka, jak wcześniej.

Patrycje mają swoje zdanie i nie boją się go wyrażać. Są otwarte na dyskusję i potrafią przyznać się do błędu, jednak czasem ten upór wywołuje kłótnie. Niepotrzebnie z góry zakładają, że wszystko jest czarno-białe. To lojalne przyjaciółki, choć ich opiekuńczość czasem przekracza granice. Przeczytaj, kiedy troska przejawia się nadmierną kontrolą, np. nad partnerem. Patrycje mają sporą tendencję do ingerowania w życie bliskich - chcą uchronić ich przed każdym potencjalnym błędem. Intencje mają zawsze dobre, ale taka postawa może czasem prowadzić do uczucia przytłoczenia lub ograniczenia swobody u drugiej osoby.