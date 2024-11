Orzechowy przekładaniec nie tylko na specjalne okazje

Ciasto Marysieńka oryginalnie pochodzi z Krakowa. Dwa blaty czekoladowego biszkopta przełożone kremem budyniowym a pomiędzy nimi warstwa z chrupiących, pysznych orzechów. Brzmi pysznie? Oczywiście! Ten przekładaniec, pomimo sprawiania wrażenia trudnego do wykonania, wcale takie nie jest. Oczywiście zajmuje nieco czasu, ale warto go poświęcić, bo to ciasto zawsze zachwyca każdego, kto go spróbuje. Nazwa z pewnością także wzbudzi zainteresowanie. Czy wypiek nazwany Marysieńka może kojarzyć się źle? Warto przekonać się i podać je najbliższym jeszcze w listopadzie, gdy pogoda zachęca do rodzinnych spotkań przy stole, a następnie obowiązkowo powtórzyć je na święta.

Ciasto Marysieńka - przepis

Składniki:

Biszkopt kakaowy:

6 jajek - osobno żółtka i białka

180g cukru

160g mąki pszennej

30g kakao bez cukru

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

80ml oleju

Biszkopt orzechowo - bezowy:

5 białek

200g cukru

250g posiekanych orzechów włoskich

1 i 1/2 łyżki naturalnego miodu

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka mąki pszennej

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Do nasączenia:

160ml kawy

3-4 łyżki spirytusu

2 łyżeczki cukru pudru

Krem:

500ml mleka

2 łyżeczki cukru z wanilią

5 żółtek

150g cukru

30g mąki ziemniaczanej

35g mąki pszennej

250g masła w temperaturze pokojowej

Polewa:

150g masła

70g cukru

3 łyżki kakao bez cukru

5-7 łyżek gorącego mleka

Dodatkowo:

4-5 łyżek konfitury wiśniowej

połówki orzechów włoskich do ozdoby lub orzechów posiekanych

Wykonanie:

Budyń do kremu:

1. Odlać około 120ml mleka, do pozostałego mleka dodać cukier z wanilią, postawić na ogniu i zagotować. Żółtka przełożyć do miski, dodać cukier i ucierać przez około 3 minuty na jasny krem. Następnie dodać obie mąki i 120ml mleka, wymieszać mikserem.

2. Gdy mleko się zagotuje, zdjąć z ognia i wlać do masy żółtkowej, cały czas mieszając mikserem. Gorącą masę wlać z powrotem do rondelka i postawić na małym ogniu, mieszając, zagotować.

3. Budyń zdjąć z ognia, nakryć folią spożywczą na dotyk i odstawić do całkowitego ostygnięcia. Ma mieć temperaturę pokojową jak masło.

Biszkopt kakaowy:

4. Piekarnik nastawić na 160°C na funkcji termoobieg (na funkcji góra-dół 180°C).

5. Białka ubić na sztywną pianę. Ciągle ucierając mikserem dodać cukier i mieszać, aż masa zgęstnieje. Następnie dodać żółtka i dalej mieszać mikserem na jasną, kremową masę.

6. W misce wymieszać mąkę z kakao i proszkiem.

Do jajecznej masy dodać olej i wymieszać delikatnie szpatułką. Następnie na jajeczną masę przesiać przygotowaną mąkę z kakao, wymieszać szpatułką.

7. Ciasto przełożyć do dużej blaszki o wymiarach 24cm x 36cm wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez około 35 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawić do całkowitego ostudzenia.

Biszkopt orzechowo - bezowy:

8. Białka przełożyć do czystej, suchej miski i ubić. Dodać cukier i ubijać jeszcze przez około 5 minut. Dodać posiekane orzechy, miód (można go podgrzać, aby był płynny) i wymieszać szpatułką. Dodać obie mąki, proszek do pieczenia i znów wymieszać szpatułką.

9. Ciasto bezowe przełożyć do blaszki o wymiarach 25cm x 35cm wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównać i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w temperaturze 180°C na funkcji góra - dół przez około 35 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawić do całkowitego ostudzenia.

Składanie:

10. Wystudzony biszkopt kakaowy wyjąć z blaszki, zdjąć papier do pieczenia i papier włożyć z powrotem do blaszki. Biszkopt z wierzchu wyrównać, odciąć przypieczoną skórkę i biszkopt przekroić w poziomie na dwie równe części. Jedną część biszkoptu włożyć z powrotem do blaszki.

Składniki do nasączenia wymieszać i połową przygotowanego ponczu nasączyć biszkopt w blaszce.

Biszkopt posmarować konfiturą wiśniową.

Krem:

11. Do miski przełożyć miękkie masło i ucierać mikserem przez około 3 minuty. Następnie w 4 partiach dodać ostudzony budyń. Po każdym dodaniu wymieszać mikserem do połączenia składników.

12. Na biszkopt w blaszce wyłożyć połowę gotowego kremu i wyrównać. Na wierzchu ułożyć orzechowy biszkopt (będzie on trochę klejący, ostrożnie ściągamy z niego papier do pieczenia).

Orzechowy biszkopt smarujemy pozostałym kremem i wyrównujemy. Na wierzchu układamy drugą część kakaowego biszkoptu i go nasączamy pozostałym ponczem.

Polewa:

13. Do rondelka przełożyć masło, dodać cukier, kakao i postawić na bardzo małym ogniu, mieszając, zagotować. Zdjąć z ognia i dodać gorące mleko, mieszać do jednolitej konsystencji. Polewę odstawić do przestygnięcia.

14. Gotową polewę wylać na ciasto w blaszce i wyrównać, posypać posiekanymi orzechami lub tak jak ja kawałki ciasta ozdobić połówką orzecha włoskiego.

15. Ciasto wstawić do lodówki na całą noc.

