Megan Barton Hanson została seksualną felietonistką!

Była striptizerka, Megan Barton Hanson, znana z tego, że otwarcie mówi o swojej seksualności, w końcu może spisać wszystkie swoje przemyślenia dotyczące tej sfery życia. Okazuje się, że Megan dostała nową pracę.

Zdjęcie Megan na swoim profilu na Instagramie często publikuje pikantne zdjęcia /Instagram

Zyskała rozgłos dzięki udziałowi w brytyjskiej edycji programu "Love Island" i teraz 26-letnia celebrytka cieszy się sporą popularnością.

Jej przeszłość jest dość barwna, bo pracowała jako tancerka w klubach go-go, lecz teraz jej życie bardzo się zmieniło.



Ma sporo do powiedzenia w sprawach kontaktów damsko-męskich i jak donosi "Daily Mail", gwiazda dostała właśnie pracę jako felietonistka do spraw seksu w magazynie "Vice".



Za nią już pierwszy tekst, w którym wyjawiła, że jest "seryjną randkowiczką" oraz zdecydowała się dać radę swoim czytelnikom, by nigdy nie wracali do swoich byłych.



Obecnie gwiazdka jest singielką i wyznała, że choć czuje się szczęśliwa, to tęskni za bliskością emocjonalną i fizyczną z partnerem. Co jeszcze wyzna Megan z najbliższych felietonach? Czas pokaże!





