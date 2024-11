Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że pracuje nad wprowadzeniem nowych zasad związanych z minimalnym wynagrodzeniem za pracę tak, by dostosować przepisy krajowe do wymogów unijnych. Zmiany te wpłyną także na terminy wypłat wynagrodzeń. Projekt nowej ustawy jest wciąż omawiany, tym bardziej, że wzbudza spore emocje.

Dyrektywa dotycząca minimalnego wynagrodzenia ma zostać wdrożona do 15 listopada 2024 roku. Co ciekawe jednak, do 31 października projekt ustawy wciąż był w fazie procedowania. Pracodawcy uważają zresztą, że jest on bardzo niejasny, więc raczej nie uda się wprowadzić go w życie w zapowiadanym terminie.