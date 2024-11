Wyjaśniają w nim, że 95 proc. kofeiny jest metabolizowane przez enzym cytochrom P450 wytwarzany w wątrobie. Na funkcje i poziom tego enzymu wpływają dwa geny: CYP1A2 i AHR. Naukowcy wzięli pod uwagę obydwa warianty genetyczne i powiązali je ze stężeniem kofeiny we krwi, a dokładniej w osoczu. Z ich badań wynika, że osoby, które wolniej metabolizują kofeinę, a co za tym idzie, mają jej wyższe stężenie we krwi, cechują się niższym wskaźnikiem masy ciała, mniejszym rycykiem cukrzycy i chorób serca. Oznacza to także, że ludzie, którzy szybko metabolizują kofeinę, mają niższy poziom jej stężenia we krwi, są więc bardziej narażeni na otyłości i choroby z nią związane. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że jeśli od dzieciństwa borykasz się z nadwagą, metabolizujesz kawę szybko.