Meghan Markle już niedługo drugi raz zostanie mamą. Chociaż ma w planach poród domowy, to jest także przygotowana na przywitanie swojego dziecka w szpitalu. Klinika, którą wybrała, robi wrażenie!

Zdjęcie Meghan Markle i Harry oczekują narodzin drugiego dziecka / Pool / Samir Hussein / Getty Images

Reklama

Meghan Markle i Harry czekają na narodziny upragnionej córki. Wiadomo, że drugi poród Meghan będzie inny od pierwszego, chociażby ze względu na miejsce przyjścia na świat dziecka.

Reklama

Archie urodził się w Wielkiej Brytanii i niemalże od razu był pod obstrzałem aparatów fotograficznych.

Tym razem będzie inaczej - córka pary urodzi się już w Stanach Zjednoczoność, a Meghan i Harry dokładają starań, by cała ich rodzina miała jak najwięcej prywatności w tym wyjątkowym dla nich czasie.



Od dawna plotkuje się, że Meghan jest przygotowana na poród domowy, ale także ma awaryjny plan.



Dlatego wybrała już szpital, który w razie jakichkolwiek komplikacji podczas porodu domowego przyjmie ją i pomoże urodzić się maleństwu.



Okazało się, że Meghan i Harry zdecydowali się na szpital "The Cottage".



"Mówi się na mieście, że chce porodu w domu, ale to nie znaczy, że nie potrzebuje planu B, na wszelki wypadek. The Cottage to najlepszy szpital w mieście i jest przygotowany do dyskretnej pracy z bogatymi i sławnymi, z ich wszelkimi potrzebami medycznymi, więc nie zdziwiłbym się, gdyby zrobiła jazdę próbną, aby upewnić się, że wszystko będzie przebiegało gładko" - zdradza informator z Montecito w rozmowie z "New Idea".



Plotkuje się również, że możliwe, że Meghan... już urodziła. Dowodem na to miałby być ostatni, niespodziewany przyjazd Meghan do wybranego wcześniej szpitala. Czyżby plotki miały okazać się prawdą i maleństwo jest już na świecie? Jeżeli tak, to byłaby to najpilniej dotąd strzeżona tajemnica przez Meghan i Harry'ego.





Zdjęcie Meghan Markle jest już szczęśliwą mamą Archiego / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kate, William i ich dzieci - rodzina w komplecie na czerwonym dywanie AFP