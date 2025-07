W relacjach uczuciowych Lwy będą namiętne, charyzmatyczne i bardzo wymagające. Pragnienie uznania i bliskości pójdzie w parze z potrzebą dominacji, a to może prowadzić do napięć. Stałe związki będą musiały odnaleźć balans między potrzebą wolności a potrzebą wspólnoty. Partnerzy Lwów mogą czuć się chwilami przytłoczeni, dlatego tak ważne będzie, by Lwy nie zapominały o empatii.