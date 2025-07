W relacjach uczuciowych Skorpiony nie będą miały ochoty na powierzchowne gesty ani pozory. Będą szukać prawdy, autentyczności i głębokiego porozumienia. W stałych związkach możliwe są rozmowy o przeszłości, które długo czekały na wypowiedzenie. Choć mogą one początkowo zaboleć, otworzą drogę do uzdrowienia. Skorpiony, które pozwolą sobie na szczerość - zarówno wobec siebie, jak i partnera, poczują ulgę.

W pracy Skorpiony mogą mieć poczucie spadku motywacji lub zmęczenia dotychczasową rutyną. To sygnał, że pora na coś nowego - może nie od razu wielką zmianę, ale chociaż drobną korektę kierunku. Sierpień sprzyja analizowaniu i planowaniu, mniej działaniu pod wpływem impulsu. Dobrze byłoby przyjrzeć się, co w ich pracy daje im energię, a co ją wysysa. Możliwy jest kontakt z osobą, która podsunie interesujący pomysł lub zainspiruje do przebudowania swojego zawodowego krajobrazu.