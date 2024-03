Po publikacji nieszczęsnego zdjęcia, księżną Kate rzekomo przyłapano także w aucie z księciem Williamem, gdy razem opuszczali pałac. Zdjęcie to szybko obiegło media, mimo że twarz Kate nie była na nim dobrze widoczna. Tutaj także internauci nie zawiedli, szukając podobnego klucza rozwiązania tej zagadki, co w przypadku zdjęcia z okazji Dnia Matki. Fotografia przedstawia Kate i Williama siedzących na tylnym siedzeniu niebieskiego Range Rovera. Twarz Williama widać wyraźnie, lecz twarz księżnej obrócona jest w drugą stronę, niż obiektyw aparatu fotograficznego. Widać zaledwie kawałek profilu. Po raz kolejny zdjęcie było zbyt niewyraźne, aby kogokolwiek przekonać, że jest autentyczne, co skłoniło internet do jego dokładnego zbadania i pogłębienia pogłębiania domysłów, sugerujących, że podobnie jak wiele innych zdjęć, to również zostało zredagowane i zmanipulowane.