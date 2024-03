Spis treści: 01 Kto nie dostaje 13. emerytury w 2024?

02 Warunki otrzymania 13 emerytury

Kto nie dostaje 13. emerytury w 2024?

Zgodnie z Ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, trzynasta emerytura została zagwarantowana dla szerokiej grupy seniorów uprawnionych do pobierania emerytury lub renty na dzień 31 marca 2024, z wyjątkiem kilku sytuacji. Kluczowym warunkiem, który decyduje o przyznaniu tego świadczenia, jest przestrzeganie określonych limitów dochodowych dorabiania do emerytury.

W roku 2024 próg ten został ustalony na poziomie 9.353,50 zł brutto miesięcznie. Ograniczenie to dotyka osoby, które pomimo dorobienia do emerytury, nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego: 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet. Osoby, które uzyskały odpowiedni wiek, są zwolnione z limitów i otrzymają dodatkowe świadczenie.

Ustawodawca, kształtując ramy programu dodatkowych świadczeń emerytalnych, podjął również decyzję o wyłączeniu z niego określonych grup zawodowych, w tym sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Na "trzynastkę" nie mogą też liczyć sportowcy pobierający tzw. emeryturę olimpijską. Nawet najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie sportu nie uprawniają do otrzymania "trzynastej" czy "czternastej" emerytury.

Warunki otrzymania 13 emerytury

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szczegółowo określa kryteria uprawniające do otrzymania dodatkowego świadczenia z programu Emerytura Plus. Poza nielicznymi wyjątkami "trzynastkę" otrzymają wszystkie osoby, które na dzień 31 marca mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, osoby pobierające rentę szkoleniową, socjalną czy rodzinną. Dodatkowe pieniądze otrzymają też osoby pobierające świadczenie uzupełniające czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Proces wypłaty 13. emerytury został zaprojektowany z myślą o maksymalnej prostocie i efektywności. Beneficjenci uprawnieni do otrzymania tego wsparcia są zwolnieni z obowiązku składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków, co stanowi istotny krok w kierunku redukcji biurokracji. Automatyzacja procesu wypłat ma na celu zapewnienie, że środki finansowe szybko i bezproblemowo docierają do osób uprawnionych.

Wysokość 13. emerytury odpowiada wysokości kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, która wynosi obecnie 1780,96 zł brutto. Ostateczna kwota netto, która znajdzie się na kontach seniorów, to 1620,67 zł, już po odliczeniu składki zdrowotnej. "Trzynastka" zostanie wypłacona w kwietniu 2024 roku.

