Spis treści: 01 Dlaczego zamiokulkas nie wypuszczą pędów? Zwróć uwagę na szczegóły

02 Co zrobić żeby zamiokulkas zaczął rosnąć? Zadbaj o odpowiednie stanowisko

03 Czym nawozić zamiokulkasa? Domowe sposoby

Dlaczego zamiokulkas nie wypuszczą pędów? Zwróć uwagę na szczegóły

Zamiokulkas, dumnie prezentując się na parapetach czy komodach, piastuje zaszczytne miejsce na liście ulubionych wśród Polaków roślin. Od swojego właściciela nie wymaga bowiem szczególnej uwagi, a umieszczony na odpowiednim stanowisku oraz systematycznie otrzymujący dostateczną dawkę wody, odpłaca się znakomitym wyglądem. Czasem jednak nieco się buntuje. A wtedy warto wytoczyć nieco cięższe działa.

Jedną z najczęstszych przyczyn braku nowych liści u zamiokulkasa jest zbyt mała doniczka. Kiedy roślina nie ma miejsca na rozwój systemu korzeniowego, stawia opór i przestaje rosnąć. Wówczas należy przesadzić ją do nieco większej, ceramicznej osłonki, pamiętając przy tym, że zamiokulkas rośnie najlepiej w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Doniczka nie stanowi już problemu? Czas zerknąć na inne upodobania tej rośliny.

Reklama

Co zrobić żeby zamiokulkas zaczął rosnąć? Zadbaj o odpowiednie stanowisko

Zamiokulkas zachwyci zielenią swoich liści wyłącznie wtedy, gdy ustawiony zostanie w ulubionym przez siebie miejscu. Nie przepada za bezpośrednim nasłonecznieniem, lubiąc jasne, a czasami nawet częściowo zacienione stanowiska. Unikajmy skrajności. Ostre słońce może przypalić liście, zaś zbyt ciemne miejsce sprawić, że te wyciągną się i staną jasno zielone.

Zdjęcie Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza pędów? Być może ma za małą doniczkę. Sprawdź / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas zbuntuje się również wtedy, gdy otrzyma zbyt dużą dawkę wody. Zbyt obfite podlewanie może uśmiercić roślinę - przelany zamiokulkas gnije bowiem od korzeni, a następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go więc w momencie, kiedy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie.

Zobacz również: O tym triku nie każdy wie. Tulipany w wazonie będą świeże nawet przez dwa tygodnie

Czym nawozić zamiokulkasa? Domowe sposoby

Zamiokulkas od czasu do czasu lubi również dawkę domowego nawozu, który zachęci go do zielonego wzrostu. Czym podlewać zamiokulkasa żeby rósł? Pomoże produkt, który zwykle trafia do kosza.

Do zdrowego wzrostu zamiokulkas potrzebuje odpowiednich składników odżywczych, w tym przede wszystkim potasu i azotu. Podobnego witaminowego zastrzyku dodamy mu za sprawą domowego nawozu z czerstwego chleba razowego lub ciemnego pieczywa, niezawierającego w swoim składzie zbyt dużo ulepszaczy. Pieczywo pod żadnym pozorem nie może mieć jednak na sobie jakichkolwiek oznak pleśni.

Chleb wystarczy kolejno przerobić na sfermentowany nawóz. Jak to zrobić?

Rozdrobnij kawałki chleba, a kolejno umieść w głębszej misce i zalej je wodą. Przykryj miskę talerzem lub przykrywką i pozostaw na około tydzień. Po tym czasie przecedź odżywkę i rozcieńcz z wodą w proporcji 1:3.

Domową odżywką zasilaj zamiokulkasa raz w tygodniu, zaś w przypadku młodych liści zaledwie raz na cztery tygodnie. Wkrótce zauważysz różnicę.

Zobacz również: Wystarczy dodawać raz w tygodniu. Skrzydłokwiat w mig wypuści kwiaty