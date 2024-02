5 lutego Pałac Buckingham przekazał, że król Karol III ma nowotwór. Harry po otrzymaniu informacji o diagnozie nie zwlekał ani chwili i od razu poleciał do Londynu, by zobaczyć się z ojcem. Jak się okazuje, spotkanie nie było długie.

Wbrew pozorom książę Harry nie został w ojczyźnie na dłużej. Po spotkaniu z ojcem wrócił do Stanów Zjednoczonych, a 8 lutego pojawił się na wręczeniu nagród w Las Vegas. Całą sytuację w rozmowie z "The Sun" skomentował pisarz Robert Jobson. Jego zdaniem dłuższe spotkanie skończyłoby się poruszaniem stresujących tematów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na króla i jego powrót do zdrowia.