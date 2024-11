Mocne słowa w stronę jednej z par. "Macie parcie na szkło i tyle"

"Zachowanie Ani jest na bardzo niskim poziomie"

- powiedziała Alicja w odpowiedzi na słowną przepychankę, do jakiej doszło w mazurskiej willi.

Bohaterowie programu "Moja mama i twój tata" odnieśli się do zachowania Piotra i Anny, którzy po wielu tygodniach perypetii sercowych, w końcu zdają się szczęśliwi. Słodkie słówka, spojrzenia, gesty - to wszystko okazuje się być nie do zniesienia dla reszty grupy. Współlokatorzy pary uważają, że to wszystko na pokaz i nie ma w tym krzty szczerości.

"Gardzę osobami, które w takie gierki zamierzają grać"

- dodał Szymon.

Podobnego zdania są widzowie. W mediach społecznościowych roi się od komentarzy:

"Wreszcie ktoś powiedział im prawdę w oczy"

"W punkt. oni są męczący i sztuczni"

"Wszyscy uczestnicy mają rację! To nie tylko parcie na szkło ale i nie mają taktu w swoim zachowaniu."

"Moja mama i twój tata"

"Moja mama i twój tata" - finał sezonu

Wielki finał "Moja mama i twój tata" już w najbliższą środęDługie tygodnie spędzili razem dojrzali single. Zamieszkali wspólnie w willi na Mazurach, gdzie mieli idealne warunku do rozmów, poznawania się, randkowania, szukania intymności. Wszyscy deklarowali, że przyjechali szukać miłości. Czy się udało?

Już w środę widzowie programu "Moja mama i twój tata" dowiedzą się, jaki finał będą miały miłosne historie bohaterów. Głos otrzymają też dzieci - będą miały okazję wyrazić swoją opinię na temat wyborów rodziców. Kto będzie zadowolony i pojedzie na wspólne wakacje, a kto nie da ojcu błogosławieństwa?

Program daje nadzieję na co najmiej dwa happy endy.

- Spełnione moje marzenie - powie jedna z uczestniczek, wtulając się w ramiona partnera.

- Ty jesteś moim ciasteczkiem - usłyszy od potencjalnego ukochanego inna.

Kolejna, próbując zniechęcić do siebie adoratora, będzie opowiadać o tym, jak krzyczy i rzuca talerzami. Ten jednak ze spokojem odpowiada: lubię porządek, więc posprzątam.

Trzeba przyznać, że wszystko to brzmi obiecująco, prawda?

A co z panem, który wzbudził największe emocje, najpierw wiążąc się z Anną, by później "wymienić" ją na Alicję? Czy ta relacja ma szanse na przetrwanie? Alicja wydaje się odpowiednia dla Sławomira. Odpowiednia, ale czy idealna? Tutaj zdanie odrębne wyrazi syn Sławka, Kuba. Czy ojciec posłucha syna?

"Moja mama i twój tata" - dzieci bohaterów show materiały prasowe

"Moja mama i twój tata" - o czym jest program Kasi Cichopek?

Katarzyna Cichopek (która z wykształcenia jest psychologiem) rozmawia, słucha, pyta, koi cierpienie, ale także musztruje, kiedy trzeba - wszystko po to, by każdy znalazł swoje szczęście.

- Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali ludzie prowadzący różne style życia. Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Są to ludzie często poranieni, ale w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu zawalczyć o prawdziwą miłość. Pomogą im w tym ich dorosłe dzieci, którym bardzo zależy na szczęściu rodziców. I to właśnie jest niezwykłe w programie: widzowie będą obserwowali jak dzieci maczają w tym swoje paluszki, aby ta mama z tym tatą poszli na randkę.

To będzie hit - mówiła Katarzyna Cichopek tuż przed startem programu.

Program "Moja mama i twój tata" jest niecodziennym formatem, w którym widzowie na pewno odnajdą siebie lub swoje historie. Program pokaże przede wszystkim dojrzałość uczestników i ich wielkie pragnienie miłości. Tu nie ma miejsca na bikini show. Tu prawdziwe historie napisało życie.

