Koktajle w diecie to prawdopodobnie najprostszy sposób na włączenie dodatkowej porcji owoców i warzyw do jadłospisu, a wraz z nimi witamin i minerałów. Ich przygotowanie jest błyskawiczne, więc brak czasu na gotowanie skomplikowanych posiłków nie problemem. Koktajle świetnie gaszą pragnienie, co docenimy zwłaszcza latem. Są kapitalną propozycją na przekąskę, kiedy nie mamy ochoty na obfite i gorące dania.