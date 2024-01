Monika Olejnik skończyła już 67 lat, ale wciąż zachwyca nienaganną figurą i imponującą formą. Jedna z najpopularniejszych prezenterek i dziennikarek w Polsce znana jest z tego, że prowadzi zdrowy tryb życia - uprawia sport, jest bardzo aktywna i dobrze się odżywia. Na jej Instagramie nie brakuje zdjęć, będących żywym dowodem na to, że czas dosłownie się dla niej zatrzymał. Teraz Olejnik podzieliła się z fanami fotkami z treningów, na których imponuje formą.

Monika Olejnik zdradziła sekret doskonałej formy. Oto jej dieta

Monika Olejnik od lat zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia i regularnej aktywności fizycznej. W swoich mediach społecznościowych dzieli się z fanami relacjami z treningów, które są najlepszą motywacją do ruszenia się z kanapy. Sekretem jej formy jest jednak nie tylko sport, ale także zbilansowana, zdrowa dieta. W wywiadzie udzielonym kiedyś Piotrowi Najsztubowi dla magazynu „Wprost" dziennikarka zdradziła, że potrzebowała czasu, by docenić jej siłę.

Żywiłam się herbatnikami i pracą

- wyznała.

Monika Olejnik zdradziła także, że wieczorami starała się nadrobić kalorie i pochłaniała ogromne ilości kanapek. Taki styl odżywiania nie służył zarówno jej zdrowiu jak i figurze, więc postanowiła wprowadzić zmiany i szybko zauważyła efekty.

Monika Olejnik jest wielką fanką kuchni włoskiej - lubi krem z pomidorów na ostro oraz kaszę smażoną z warzywami. Dziennikarka już dawno zrezygnowała z czerwonego mięsa i jadła tylko drób, ale po jakimś czasie wyrzuciła z diety również ten rodzaj mięsa. Bardzo lubi za to ryby i owoce morza, które popija ulubionym, czerwonym winem. Taka lżejsza dieta w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną jest sekretem jej formy.

Kilka dni temu dziennikarka i prezenterka wrzuciła na Instagrama kilka fotek, będących zapisem jej regularnych treningów, także na świeżym powietrzu. Dobra motywacja, prawda?

