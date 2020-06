Natalia Kukulska zdradziła, że trzecia ciąża była dla niej niespodzianką

"Bałam się, że to będzie ciężkie" - tak popularna wokalistka wspomina moment, gdy w 2016 roku dowiedziała się, że będzie miała dziecko. Powodów tych obaw było kilka - starsze dzieci Kukulskiej były już odchowane, a ona sama miała wtedy podpisany kontrakt na udział w programie rozrywkowym. Szybko jednak okazało się, że nie było się czego bać.

Natalia Kukulska pozwoliła sobie na szczere wyznanie o swojej trzeciej ciąży

Natalia Kukulska rzadko mówi o swojej prywatności i strzeże życia rodzinnego przed mediami. Tym razem jednak, w rozmowie z Agatą Młynarską w jej instagramowym programie "Agata się kręci", wokalistka pozwoliła sobie na szczere wyznania.



Zapytana o to, czy obawiała się, że nie poradzi sobie z trzecim dzieckiem, odpowiedziała. - Zaskoczyło mnie, że na czterdzieste urodziny sprawiłam sobie taką małą pociechę. Byłam trochę przestraszona, bo wtedy podpisałam kontrakt z "The Voice of Poland" i właśnie miałam zasiąść na fotelu trenerskim, a tu taka niespodzianka. Bałam się, że to będzie ciężkie - przyznała piosenkarka.

Informację o trzeciej ciąży Kukulska ujawniła w sierpniu 2016 roku, a Laura przyszła na świat w styczniu 2017. Jak się okazało, wokalistka szybko pozbyła się obaw.



- To był idealny czas i wszystko się wspaniale się układało. Myślę, że jak człowiek ma więcej dzieci i obowiązków, to paradoksalnie jest bardziej elastyczny i poukładany - stwierdziła.



Problemem nie jest też duża różnica wieku pomiędzy Laurą, a jej starszym rodzeństwem, 20-letnim Janem i 15-letnią Anią.



- Wszyscy proszą o atencję małej Laury, która nami rządzi i każdy chciałby przez nią być wybrany w jakimś sensie - podsumowała Kukulska.

