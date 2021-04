Nicole Scherzinger, która zaistniała w show biznesie będąc wokalistką zespołu The Pussycat Dolls. Gwiazda obecnie przebywa na Hawajach i na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiają się przepiękne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko widokami, ale także... nienagannym ciałem.

Zdjęcie Nicole Scherzinger obecnie przebywa na Hawajach / Angela Weiss / Getty Images

Reklama

Nicole Scherzinger jest znaną i lubianą osobowością telewizyjną i gwiazdą obdarzoną niezwykłym głosem.

Reklama

Fani pokochali ją również za jej sposób bycia, spokój i poczucie humoru.

Ostatnio Nicole przebywa na wakacjach. By nieco odpocząć wybrała się wraz ze swoim ukochanym - Tomem Evansem - na Hawaje.



Gwiazda przyszła na świat w Honolulu, więc miejsce to jest niezwykle bliskie jej sercu.



Pokazując niezwykłe miejsca, niebywałą przyrodę, zachwyciła tym swoich fanów. Dodatkowo internauci zauważyli piękną, wytrenowaną sylwetkę Nicole i nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.



Na najnowszym nagraniu widać, że gwiazda doskonale bawi się i odpoczywa zażywając kąpieli w wodospadzie, który zapiera dech w piersiach.



Nagrania i zdjęcia z tego niezwykłego miejsca Nicole opublikowała z okazji Dnia Ziemi, który co roku ma miejsce 22 kwietnia i jest obchodzony na całym świecie.





Instagram Wideo

Instagram Post

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>