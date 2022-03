Olivia Bowen radosną nowiną podzieliła się w Nowy Rok. Pokazała wówczas serię zdjęć i parę małych bucików, podpisując je komentarzem: "Happy New... Baby Bowen". Fani gwiazdy nie posiadali się ze szczęścia, a zewsząd płynęły gratulacje dla przyszłych rodziców.

Olivia Bowen eksponuje ciążowy brzuszek

Od momentu oficjalnego ogłoszenia ciąży celebrytka chętnie pokazuje fanom rosnący brzuszek. Tym razem była gwiazda "Love Island" podzieliła się z internautami fotografią, na której pozuje w obcisłej sukience w odcieniu nude. 28-latka promienieje, łapiąc pierwsze marcowe promienie słońca!

W tym samym czasie na InstaStory Olivia Bowen opowiadała o tym, jak dobrze czuje się w swoim nowym ciele, nie przejmując się przyrostem wagi. "Przyrost masy ciała w ciąży mnie nie przeraża. W ogóle! Prawie o tym nie myślę! Jeśli już, jestem zachwycona moim nowym ciałem i tym, co robi dla mojego dziecka" - wyznała.

"Kocham moje ciało"

"Największym wyzwaniem w mojej ciąży było poczucie, że jestem zupełnie nową osobą, na nowym terenie, niezdolna do robienia rzeczy, które zwykle robię, niezdolna do wykonywania tego samego - jazdy konnej, a nawet takiego samego myślenia. To była dla mnie ogromna krzywa uczenia się i czasami była naprawdę nieznana. Nie wiedząc, kim jesteś, stając się nową wersją siebie" - tłumaczyła celebrytka.

"Kocham moje ciało. Kropka. Nigdy tego nie kwestionowałem. Chcę zadbać o dobre samopoczucie nowych mam i ich przejście do czegoś, co wydaje się nową tożsamością, jaką ma dla mnie" - dodała.

Widać, że ciąża służy Olivii Bowen i gwiazda wygląda promiennie. Niedawno w rozmowie z Mail Online wyznała: "Jestem bardzo podekscytowana, że zostanę mamą. Nawet to, co mówię, wydaje się bardzo surrealistyczne, ale oboje z mężem nie możemy się już doczekać naszego kolejnego etapu w życiu, jako rodzice".

"Alex będzie najlepszym tatą - jest taki opiekuńczy. Moja ciąża mija bardzo szybko. Wciąż oboje nie możemy do końca uwierzyć, że to się dzieje. W tej chwili musimy powstrzymać się od kupowania wszystkich ubranek dla dzieci, po prostu jesteśmy zbyt podekscytowani. Nasza rodzina i przyjaciele byli bardzo zaskoczeni, kiedy im o tym powiedzieliśmy" - powiedziała w rozmowie z tabloidem Olivia Bowen.

