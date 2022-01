Paula Tumala promienieje!

Paula Tumala od lat gości w polskim show-biznesie i doskonale radzi sobie jako fotomodelka. Rozwój kariery zawdzięcza pozowaniu do rozmaitych kalendarzy oraz udział w teledysku Cleo i Donatana.

Gwiazda nie narzekała na brak ofert pracy, ale dwa lata temu jej życie wywróciło się do góry nogami. Modelka urodziła bliźniaczki i oszalała na ich punkcie.

Poświęciła się ich wychowaniu, ale sukcesywnie, we własnym tempie wracała nie tylko do pracy, ale także do formy sprzed porodu.



Dziś, dwa lata po tym, jak dziewczynki przyszły na świat, nie ma śladu po tym, że gwiazda nosiła je pod sercem. Tumala chwali się doskonałą formą, publikując zdjęcia w mediach społecznościowych.



Ostatnio kusiła swoich fanów głębokim dekoltem i promienistą twarzą. Internauci nie mogli nachwalić się gwiazdy. Ich zdaniem wygląda promieniście i świeżo. Trudno się z tym nie zgodzić! Tylko spójrzcie na jej zdjęcia!



