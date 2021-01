​Paulina Sykut-Jeżyna odkryła oryginalny sposób na dbanie o formę zimą

Żadna pogoda nie odstrasza Pauliny Sykut-Jeżyny od tego, by wyjść na dwór i aktywnie spędzać czas razem z rodziną. A jak wiadomo, nic tak nie dodaje energii i wigoru jak przebieżka po lesie lub choćby spacer w szybkim tempie. Okazuje się, że ostatni trening prezenterki był jeszcze bardziej efektywny, bo nie dość, że biegała po śniegu, to jeszcze z obciążeniem. I to jakim!

Zdjęcie ​Paulina Sykut-Jeżyna może pochwalić się nienaganną sylwetką /VIPHOTO /East News

Prezenterka Polsatu jest znana ze swojego zamiłowania do ćwiczeń i zdrowego odżywiania. Widać, że ten styl życia przynosi efekty, bo fani zachwycają się jej smukłą figurą oraz promiennym wyglądem. Na początku stycznia Paulina Sykut-Jeżyna świętowała czterdzieste urodziny i wśród życzeń, które odebrała tego dnia na Instagramie, wciąż przewijały się te, by nadal wyglądała tak pięknie i młodo jak obecnie.

Widać, że wzięła je sobie do serca i nawet mróz ani ścieżka zasypana śniegiem nie zniechęciły Pauliny Sykut-Jeżyny do tego, by wyjść i pobiegać. Pochwaliła się tym faktem na Instagramie, gdzie zamieściła film, na którym uprawia jogging, ale nie sama - prezenterka ma obwiązane biodra sznurkiem, na końcu którego są sanki, a na nich siedzi jej 4-letnia córka Róża. Nagranie Sykut-Jeżyna opatrzyła wpisem: "Bieganie z obciążeniem. Intensywnie i słodko ;) Wy też macie taką radochę ze śniegu?" - zapytała internautki. Na ich reakcję nie musiała długo czekać.

"Właśnie tak wyglądał mój dzisiejszy trening" - napisała jedna z fanek prezenterki. "Dziś miałam tak samo, tylko z zaprzęgiem razy 2 dzieci" - dodała inna. "To już wiem, co jutro robię z moimi dzieciakami - bieganko :)" - napisała kolejna.

Trening, który zafundowała sobie Paulina Sykut-Jeżyna, to prawdziwe wyzwanie! W czasie takiego wysiłku organizm spala znacznie więcej kalorii - Według American Council of Exercises, podczas treningu aerobowego każde 0,5-1,5 kg obciążenia może zwiększyć spalanie kalorii o ok 5-15 proc. Jak można się domyślać, córka dziennikarki waży kilkanaście kilogramów, więc po takim treningu Paulina Sykut-Jeżyna może... spokojnie przestać liczyć kalorie.