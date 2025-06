Znaczenie ma nie tylko sposób i częstotliwość podlewania, ale także to, czym je będziemy podlewać. Hortensja lubi podłoża o odczynie lekko kwaśnym. Z tego powodu użyjemy do niej zakwaszonej wody . Można to robić poprzez wymieszanie cieczy z kilkoma kroplami soku z cytryny lub łyżką octu jabłkowego. W efekcie utrzymamy cały czas należyte pH podłoża.

Domowy nawóz do hortensji ma wiele zalet. Przede wszystkim jest on o wiele tańszy od gotowych, sklepowych preparatów. Wynika to z faktu, że możemy je przygotować z tanich półproduktów czy nawet resztek z kuchni. Takie rozwiązania są dodatkowo bezpieczne dla środowiska i w pełni ekologiczne. Nie musimy się martwić, że dostarczamy do gleby szkodliwych chemikaliów. Przedstawiamy najbardziej sprawdzone domowe nawozy do hortensji.