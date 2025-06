Głównym winowajcą zmian we włosach po menopauzie jest spadek poziomu estrogenów. Te kobiece hormony przez lata wspierały gęstość, nawilżenie i wzrost włosów. Wpływały korzystnie na cykl życia włosa, zapewniały dobrą kondycję skóry głowy i chroniły mieszki przed miniaturyzacją. Kiedy ich poziom spada, włosy rosną wolniej, stają się cieńsze, mniej elastyczne i bardziej podatne na wypadanie. Dodatkowo proporcjonalnie wzrasta wpływ androgenów, które mogą przyczyniać się do typowo męskiego schematu łysienia - zwłaszcza w okolicach przedziałka i czubka głowy.

Menopauza to nie choroba, a naturalny okres w życiu każdej kobiety

Włosy po menopauzie potrzebują znacznie więcej nawilżenia i odżywienia. Suche pasma wymagają emolientów, czyli składników natłuszczających, które odbudowują warstwę ochronną włosa. Maski bogate w oleje roślinne, proteiny i humektanty warto stosować raz lub dwa razy w tygodniu. Świetnie działa też rytuał regenerujący z ciepłym kompresem - wystarczy nałożyć maskę, owinąć głowę ręcznikiem i pozostawić na kilkadziesiąt minut. Na co dzień dobrze sprawdzają się lekkie odżywki bez spłukiwania oraz serum na końcówki, które chroni włosy przed kruszeniem i rozdwojeniem.

To, co widać na głowie, zaczyna się pod skórą. Dlatego tak ważna jest regularna pielęgnacja skóry głowy. Peelingi trychologiczne złuszczają martwy naskórek, odblokowują mieszki włosowe i poprawiają wchłanianie składników aktywnych z wcierek. Masaż głowy, wykonywany palcami lub specjalnym masażerem, poprawia ukrwienie i stymuluje wzrost włosów. Warto wprowadzić też wcierki - ziołowe lub z dodatkiem kofeiny - które pobudzają cebulki do pracy. Można też przygotować domową wcierkę, np. z naparu z pokrzywy i skrzypu, wzbogaconą olejkiem miętowym.