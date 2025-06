To przepis, który warto znać, zwłaszcza latem. Sezon na bób trwa krótko, a szkoda byłoby go zmarnować tylko na gotowanie i podjadanie z miski.

Bób - co to w ogóle jest?

Bób to roślina strączkowa, która od pokoleń gości na polskich stołach. Choć wygląda niepozornie, ma naprawdę sporo do zaoferowania. Najczęściej jemy go po prostu ugotowany, z solą i czosnkiem - i to już jest pyszne.