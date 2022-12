Paulina Sykut-Jeżyna i jej fryzury

Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia metamorfozy. Gwiazda co jakiś czas eksperymentuje ze swoją fryzurą - zmiany długości, koloru włosów czy grzywki to dla niej żaden problem. Trzeba przyznać, że kobieta w każdym wydaniu prezentuje się wspaniale.

Jeśli chodzi o kolor włosów, to prezenterka miała już na głowie naprawdę wiele odcieni, od blondu, przez jasny i ciemny brąz, aż po czarny. Kilka miesięcy temu Sykut-Jeżyna postawiła na niezwykle modny popielaty blond. Okazuje się jednak, że nie czuje się w nim najlepiej.

Metamorfoza Pauliny Sykut-Jeżyny

Teraz Sykut-Jeżyna postanowiła powrócić do swojego ulubionego brązu. Gwiazda postawiła jasny brąz ze złocistymi refleksami. Jak sama przyznaje, to właśnie w takim kolorze czuje się najlepiej. Po metamorfozie wygląda promieniście.

Nowy kolor :) Brąz, zdecydowanie bliższy mojej naturze ;) napisała Sykut-Jeżyna

Prezenterka przygotowuje się obecnie do imprezy sylwestrowej. Jest bowiem jedną z prowadzących Sylwestrowej Mocy Przebojów, którą telewizja Polsat organizuje w Chorzowie. W jakich kreacjach zobaczymy Sykut-Jeżynę tym razem? Przekonamy się już w sobotę.

Paulina Sykut-Jeżyna - kariera

Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna / VIPHOTO / East News

Sykut-Jeżyna już po raz kolejny poprowadzi sylwestrowy koncert na Polsacie. W przeszłości prowadziła także m.in. "Must Be the Music. Tylko muzyka", a obecnie pojawia się obok Krzysztofa Ibisza w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"

Prywatnie, prezenterka od wielu lat jest związana z biznesmenem Piotrem Jeżyną. Para wzięła ślub w 2011 roku, a 5 lat później urodziła się im córka Róża. Mężczyzna jest starszy od Sykut-Jeżyny o 10 lat, jednak różnica wieku nigdy nie była dla nich problemem.

