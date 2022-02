Paulina Sykut-Jeżyna. Początki kariery

Paulina Sykut-Jeżyna pochodzi z Puław i ma 41 lat. Ukończyła kulturoznawstwo na UMCS w Lublinie oraz dziennikarstwo na UW w Warszawie. Jeszcze w czasach liceum próbowała swoich sił w licznych konkursach wokalnych, których zostawała laureatką.

W 2003 roku pokazała się szerszej publiczności. Sykut-Jeżyna wystąpiła w drugiej edycji popularnego programu muzycznego telewizji Polsat "Idol". Nie przeszła do finału, jednak dostała wtedy szansę na rozpoczęcie telewizyjnej kariery.



Mimo że marzyła o byciu piosenkarką, to została prezenterką. Zaproponowano jej prowadzenie programu "Muzyczne listy" na kanale TV 4, z którym była związana przez kolejnych dziewięć lat. Od 2007 roku prowadzi prognozę pogody na Polsacie.





Paulina Sykut-Jeżyna. Kiedyś i obecnie

W kolejnych latach prezenterka zaczęła prowadzić programy i imprezy stacji, m.in: "Must Be the Music. Tylko muzyka" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a także Sylwestra czy Sopot TOPtrendy Festiwal. Ostatnio brała udział w 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



Sykut-Jeżyna przez wszystkie lata swojej kariery zmienia także swój wizerunek. Przede wszystkim jeśli chodzi o fryzurę - początkowo miała czarne włosy, natomiast od jakiegoś czasu jest blondynką. Trzeba przyznać, że prezenterka wygląda coraz młodziej!



Prywatnie, Sykut-Jeżyna od 1998 roku jest związana z biznesmenem Piotrem Jeżyną. Z 10 lat starszym od siebie parterem kobieta wzięła ślub w 2011 roku, a 5 lat później urodziła się im córka Róża.

***

