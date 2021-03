​Popularny dziennikarz zmiażdżony za to, że wątpi w słowa Meghan o rasistach w rodzinie królewskiej

Piers Morgan, prowadząc brytyjski program śniadaniowy "Good Morning Britain", odniósł się do najgoręcej omawianego wątku z wywiadu, jaki Meghan Markle i Książę Harry udzielili Oprah Winfrey. Zasugerował, że pytanie o odcień skóry potomka rodziny królewskiej nie musi być automatycznie traktowane jako przejaw rasizmu. Za te słowa na głowę prezentera posypały się gromy.

Zdjęcie Piers Morgan, prowadząc brytyjski program śniadaniowy "Good Morning Britain /Rex Features /East News

Przypomnijmy - w tym głośnym wywiadzie Meghan Markle stwierdziła, że gdy była w pierwszej ciąży, ktoś z członków rodziny Harry'ego "martwił się", jak "ciemna" będzie skóra ich nienarodzonego jeszcze syna Archiego, ponieważ ona jest rasy mieszanej, a Harry jest biały. Odmówiła przy tym wyjawienia, o kogo konkretnie chodzi, stwierdzając, że wie o tym od Harry’ego i że obawy o kolor skóry potomka rodziny królewskiej wyrażono podczas jednej z rozmów, które "prowadziła z nim rodzina".

Ten wątek wywołał falę dyskusji o tym, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są rasistami. Gdy Piers Morgan podjął temat w swoim programie, jedna z zaproszonych do dyskusji prezenterek, Trisha Goddard, wypaliła, że akurat on nie powinien zbierać głosu w dyskusji o rasizmie, bo jest bogaty, biały i uprzywilejowany (Trisha Goddard jest osobą czarnoskórą). "Przykro mi, Piers, ale nie ty powinieneś mówić, co jest, a co nie jest rasizmem wobec Czarnych" - rozzłościła się prezenterka.

Morgan odparł, że wręcz przeciwnie, trzeba dyskutować, ponieważ słowa Meghan są "bardzo poważnym oskarżeniem" wobec rodziny królewskiej. Jego zdaniem to niesprawiedliwe ze strony Meghan i Harry’ego, że wysuwając takie zarzuty, odmawiają ujawnienia tożsamości "rzekomego rasisty". Dyskusję podjęli także internauci (głównie na Twitterze). Większość z nich wzięła stronę interlokutorki Morgana, chwaląc ją m.in. za to, że "zmiażdżyła" swojego rozmówcę.

