W 1995 roku księżna Diana udzieliła najsłynniejszego w swoim życiu wywiadu. Mówił o nim cały świat. Dlaczego wzbudził on tyle kontrowersji?

To właśnie podczas tego wywiadu w programie "Panorama" w telewizji BBC, który obejrzało ponad 20 milionów widzów w Wielkiej Brytanii, księżna Diana opowiedziała o szczegółach swojego małżeństwa z księciem Karolem. Padły wówczas najsłynniejsze słowa odnośnie jego romansu z Camillą:

"Było nas troje w tym małżeństwie, więc było trochę tłoczno".

Pojawiły się także słowa o depresji, o tym jak musiała walczyć z nią sama, bez żadnej pomocy ze strony rodziny królewskiej.



Nazwała też członków rodziny królewskiej "wrogami", którzy postanowili skomplikować jej życie i oczernić w oczach Brytyjczyków. Mówi się, że ten wywiad zmienił oblicze monarchii.



Tak właśnie Diana przerwała wieloletnie milczenie na temat tego, co dzieje się za murami pałacu.



Prowadzącym rozmowę był dziennikarz Martin Bashir, który w 2020 roku został oskarżony przez brata Diany, Charles'a Spencera, o zastosowanie manipulacji w trakcie przeprowadzania tego wywiadu i celowe działanie na szkodę księżnej.





Tym samym po 25 latach od słynnego wywiadu, jego temat wrócił na pierwsze strony gazet. Bashir miał oszukać księżną, by rozmowa była bardziej kontrowersyjna i by wyjawiła ona więcej pikantnych szczegółów.



Po przeprowadzonym śledztwie wyszło na jaw, że aby zdobyć jak najwięcej informacji, pracownik BBC miał pokazać jej fałszywe dokumenty, które potwierdzały jej domysły, że służby obserwują każdy jej krok.



To wywołało pożądany efekt i księżna nie przebierała w słowach. Nikt nie spodziewał się tego, jakie wypowiedzi padną w trakcie godzinnej rozmowy Diany z Bashirem.



Początkowo, rok po wywiadzie, ustalono, że zabiegi pracownika BBC nie wpłynęły na wypowiedź Diany. Brat księżnej jednak nie poddawał się w dowodzeniu prawdy i pragnął sprawiedliwości, nawet tyle lat po śmierci siostry.



Oficjalne oświadczenie księcia Williama

Kiedy księżna Diana udzielała swego wywiadu dla BBC, książę William i książę Harry byli jeszcze dziećmi. Teraz po latach, gdy finalnie śledztwo wykazało, że ich matka została zmanipulowana podczas wywiadu, synowie Diany mogli zabrać głos.



Takiej stanowczej postawy względem mediów u Williama i Harry'ego nie widziano chyba jeszcze nigdy.



Oboje wydali oficjalne oświadczenia, w których obwiniają z całą świadomością stację BBC i Martina Bashira za tragedię, która dotknęła ich matkę.

"W moim rozumieniu kłamstwa, które poprzedziły ten wywiad, w znaczny sposób wpłynęły na to, co powiedziała moja matka. Ta rozmowa przyczyniła się do pogorszenia relacji między moimi rodzicami i zraniła jeszcze wiele innych osób.

Smuci mnie ogromnie fakt, że pomyłki BBC wpłynęły na jej strach, paranoję i poczucie izolacji, które pamiętam z ostatnich lat z nią spędzonych. Najbardziej smuci mnie natomiast, że jeżeli tylko BBC solidnie przeprowadziłoby dochodzenie w sprawie skarg zgłaszanych już w 1995 roku, moja mama wiedziałaby, że została oszukana.

Zawiódł ją nie tylko dziennikarz odpowiedzialny za wywiad, ale też przywódcy BBC, którzy odwrócili wzrok, zamiast zacząć stawiać potrzebne pytania. (...) Wyniki nowego dochodzenia powinny być uwzględniane od teraz przez BBC oraz każdego, kto zdecyduje się pisać o tamtych wydarzeniach" - czytamy w oświadczeniu księcia Williama.



Harry, choć obserwatorzy spodziewali się odwrotnej sytuacji, przyjął bardziej stonowane stanowisko i uważniej dobierał słowa, niż brat:

"Przeraża mnie, że tego typu praktyki, albo nawet jeszcze gorsze, nadal są powszechnie stosowane. To zjawisko większe niż tylko jeden nadawca, jedna stacja, jedna publikacja. Nasza matka straciła przez to życie i nic się w tym temacie nie zmieniło. Broniąc jej spuścizny, chronimy też wszystkich innych. Pamiętajmy, kim była, i w co wierzyła" - zaapelował książę Harry.



Trudno dziwić się postawom Williama i Harry'ego. Gdy stracili ukochaną matkę, byli dziećmi. Trauma jaka pozostała po tym okropnym wydarzeniu, trwa do dziś. Księżna Diana od momentu pojawienia się dzieci na świecie, starała się dawać im ciepło i miłość.



Sprawiała, że chociaż na chwilę mogli zapomnieć o tym, że żyją w monarchii i mogli poczuć się jak przeciętne dzieci. Przez tragiczny wypadek, w którym Diana zginęła 31 sierpnia 1997 roku, skończyło się niespodziewanie ich szczęśliwe dzieciństwo u boku matki.

Nic więc dziwnego w tym, że teraz gdy oboje są dorośli, pragną sprawiedliwości i prawdy o księżnej Dianie.



