Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron ogłosili związek!

Nowe zasady w życiu Krzysztofa Ibisza? Tego uczy go żona!

Maja Sablewska ma zmienione nazwisko? Wyjawia, dlaczego!

Maja Hyży kusi w koronkowej bieliźnie!

Dominika Gwit odmieniona! Pokazała nowe zdjęcie! Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron w końcu wyznali w swoich mediach społecznościowych, że są razem.

Fani bardzo na to czekali i cieszą się szczęściem swoich ulubieńców. Baron pokusił się o romantyczne zdjęcie z ukochaną i krótki wpis, za to jego ukochana postanowiła napisać nieco więcej na temat ich relacji.



"(...) Od dłuższego czasu jestem szczęśliwsza i spokojniejsza niż kiedykolwiek byłam. Tak jestem z Alkiem i tak - jestem zakochana. Alek jest najcudowniejszym mężczyzną jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. (...)" - napisała Sandra Kubicka w najnowszym wpisie.

W komentarzach posypały się gratulacje, ale nie da się ukryć, że to nie pierwszy związek w życiu zarówno Barona, jak i Sandry. Muzyk w polskim show-biznesie jest znany ze swojego kochliwego serca.



Na liście byłych ukochanych muzyka pojawiają się same najgorętsze nazwiska polskiego show-biznesu.

Wszystkie dziewczyny Alka Barona. Wieniawa i Lipińska to nie jedyne sławne nazwiska!

Zdjęcie Aleksander Baron i Julia Wieniawa stanowili jedną z gorętszych par polskiego show-biznesu / Kurnikowski / AKPA

Oczywiście te dwie panie wzbudziły największe zainteresowanie, gdy pojawiły się u boku Alka: Julia Wieniawa i Blanka Lipińska.



Julia Wieniawa po związku z Antkiem Królikowskim szybko znalazła pocieszenie w ramionach przystojnego gwiazdora. Para spędzała wiele romantycznych chwil, ale miłość nie przetrwała.



Jej miejsce zajęła Blanka Lipińska, która podobnie jak Sandra Kubicka, długo utrzymywała ten związek w tajemnicy. Para kochała podróżować i odpoczywać w ekskluzywnych kurortach, ale i to nie wystarczyło, by uczucie było trwałe. Blanka i Alek rozstali się jednak w przyjacielskich kontaktach, a media jeszcze rozpisywały się na temat ich powrotu do siebie.



Wcześniej Baron próbował szczęścia również z Joanną Opozdą, czy Olą Szwed.



Reklama

Sandra Kubicka i jej bolesne rozstania oraz awantury

Zdjęcie Sandra Kubicka i Kaio rozstali się w dość burzliwej atmosferze / Niemiec / AKPA

O ile związku Barona wzbudzały sensacje, ale przebiegały bez większych ekscesów, tak Sandra Kubicka nie miała zbyt wielu partnerów, ale jej relacje były niezwykle burzliwe.



O Sandrze zrobiło się głośno w mediach, gdy okazało się, że jej ukochany, Cedrik Gervais zdradził ją i zerwał z piękną Sandrą zaręczyny. Modelka nie chciała milczeć i wyjawiła wówczas całe kulisy zajścia w mediach.

Nie ukrywała, jak bardzo cierpiała z powodu zdrady. Wówczas w jej życiu pojawił się Kaio Alves Goncalves. Ich relacja do pewnego czasu uchodziła za idealną, mężczyzna nawet latał do Polski razem z Sandrą, gdy ta uczestniczyła w "Tańcu z Gwiazdami" i wspierał ją podczas tanecznej walki.



Nic nie wskazywało na to, że para ma się rozstać, aż w końcu gwiazda powiadomiła swoich fanów o tym, że razem z Kaiem postanowili dać sobie nieco więcej przestrzeni.



Wszyscy myśleli, że to chwilowe rozstanie, ale gdy z przyjaznej atmosfery rozstania rozpętała się prawdziwa wojna między byłymi narzeczonymi, fani byli w szoku!



Kaio i Sandra wymieniali publicznie ostre uwagi na temat swój i swojego związku i wzajemnie obarczali się winą za rozstanie.



Czy tym razem będzie inaczej i miłość Sandry oraz Barona okaże się tą jedyną i prawdziwą? Czas pokaże!

Instagram Wideo

Zdjęcie Widać, że Sandra Kubicka jest szczęśliwa w nowym związku / screen / Instagram

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 6 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Sandra Kubicka potwierdza związek z Baronem: "Jestem zakochana"