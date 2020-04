Sonia Bohosiewicz planuje na Wielkanoc... ubrać choinkę

Żartuje, pociesza, motywuje do działania. Sonia Bohosiewicz podczas kwarantanny jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jednak i ona miała moment kryzysu, kiedy dopadły ją ponure myśli. Opowiedziała o tym w rozmowie z Agatą Młynarską.

Agata Młynarska w czasie kwarantanny związanej z zagrożeniem koronawirusem co wieczór organizuje na Instagramie relacje online, do których zaprasza znane osoby.



W czwartek wieczorem jednym z jej gości była Sonia Bohosiewicz. Aktorka jest jedną z gwiazd, które zachęcają do pozostawania w domach i sama często opowiada, co robi w trakcie kwarantanny, stara się też wspierać swoich fanów w tych trudnych chwilach. w tym celu zamieszcza także własne relacje, w których łączy się ze swoimi fanami.

Aktorka jest wulkanem energii i robi wszystko, by zarazić internautów optymizmem, jednak w czwartkowej rozmowie z Agatą Młynarską przyznała, że również jej zdarzają się trudne chwile.