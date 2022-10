Spis treści: 01 Taniec z Gwiazdami 2022. Pełna lista uczestników

02 Taniec z gwiazdami 13. edycja 6. odcinek. Relacja na żywo. Oceny jurorów

03 "Taniec z Gwiazdami 2022" 6. odcinek. Kto odpadł? Kto dostał najwięcej punktów?

Taniec z Gwiazdami 2022. Pełna lista uczestników

Tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" jest już trzynastą w historii polsatowskiego show. W programie wzięły już udział m.in. takie gwiazdy, jak: Rafał Brzozowski, Natalia Siwiec, Karolina Szostak, Barbara Kurdej-Szatan, Sandra Kubicka, Julia Wieniawa, czy Sławomir Zapała. Jak co roku, w tym sezonie, do walki o kryształową kulę przystąpiło jedenaście par. Kto zatańczy w trzynastym sezonie programu "Taniec z Gwiazdami"? Oto lista par:

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz

Michał Mikołajczak i Julia Suryś

Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar

Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska

Jacek Jelonek i Michael Danilczuk

Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło

Jamala i Jacek Jeschke

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński

Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy

Natalia Janoszek i Rafał Maserak

W pierwszym odcinku programu odpadli Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła, w drugim za to niespodziewanie pożegnaliśmy się z Krzysztofem Rutkowskim i Sylwią Madeńską, a w trzecim Maja Włoszczowska i Roman Osadchiy. Kolejną parą, która musiała pożegnać się z programem byli Kinga Sawczuk i Kuba Lipowski.

Taniec z gwiazdami 13. edycja 6. odcinek. Relacja na żywo. Oceny jurorów

Show, jak co roku, poprowadzi Krzysztof Ibisz, a towarzyszyć mu będzie Izabela Janachowska, która współprowadzi z nim "Taniec z Gwiazdami" od tamtego sezonu. Kto oceni występy gwiazd?

Jurorami programu Taniec z Gwiazdami 2022 są: : Iwona Pavlović, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski i Andrzej Piaseczny.

W pierwszej części szóstego odcinka programu pary zaprezentują kultowe układy z produkcji "Dirty Dancing". Jako pierwszi zaprezentowali się Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński, którzy zatańczyli swinga.

Para zdobyła 35 punktów.

Jamala i Jacek Jeschke zaprezentowali romantyczną rumbę. Z dużej chmury mały deszcz (...). Bardzo trudna ocena" - skomentowała taniec Jamali i Jacka Ivona Pavlović.

Jurorzy przyznali tej parze trzydzieści punktów.

Fokstrota zaprezentowali Natalia Janoszek i Rafał Maserak.

Rafał mnie uczy, że jak wychodzimy na parkiet, jestem tylko ty i ja wyznała Natalia Janoszek o swoim tanecznym partnerze, Rafale Maseraku

Z kolei jurorka, Ivona Pavlowić dodała, że Natalii Janoszek bóg dał wszystko. Ten emocjonujący taniec zasłużył w oczach jurorów na 37 punktów!

Szybkiego Rock & Rolla zaprezentowała para jednopłciowa, czyli Jacek Jelonek i Michael Danilczuk. Owacje publiczności po występie tego duetu można było usłyszeć jeszcze długo po występie! Michał Malitowski zaprezentował Andrzejowi Piaseckiemu, jak szybko w takim tańcu powinno się ruszać nogami!

Zatańczyliście perfekcyjnie? Nie. Macie charyzmę - i to się ceni! na taki komplement względem Jacka Jelonka i Michaela Danilczuka zdobyła się Iwona Pavlowić

Ten szybki i gorący taniec w wykonaniu Jelonka i Danilczuka jurorzy ocenili na całe 38 punktów.

W drugiej w tym odcinku "Tańca z gwiazdami" rumbie pokazali się Wiesław Nowobilski i Janja Lesar.

Udowadniasz, że facet szaleje, kiedy mu broda siwieje! powiedział o Wiesławie Nowobilskim juror Michał Malitowski

28 punktów - tyle zdobyła para za ten taniec!

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz zaprezentowali się jako ostatnia para. W nagraniu zza kulis Pisarek zdradziła, że chciałaby wreszcie usłyszeć konstruktywną krytykę, a nie komentarze o jej życiu prywatnym. Na to Ivona Pavlović odpowiedziała, że trzeba rozumieć sens przysłów, bo wcale nie oceniała swoimi wypowiedziami jej życia. Ta wymiana zdań nie miała jednak negatywnego wpływu na puktację, ponieważ para po raz pierwszy w sezonie przekroczyła próg 30 punktów, bo zdobyła ich 33!

Przyszedł czas na pojedynki w grupach. W gorącej sambie, jako pierwsi w pojedynku zmierzyły się pary: Natalia Janoszek i Rafał Maserak oraz Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński.

Jurorzy zgodnie stwierdzili, że obydwie uczestniczki, to są najlepszymi z tańczących kobiet w tym sezonie. Dlatego pojedynek był na niezwykle wysokim poziomie, a wybór lepszej pary dla jury był niezwykle trudny. Ostatecznie Natalia Janoszek i Rafał Maserak oraz Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński zremisowali.

Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz Jamala i Jacek Jeschke pokazali swoje taneczne umiejętności w gorącej czaczy.

Razem wypadliście genialnie! nie szczędziła komplementów Ivona Pavlović

Ostatecznie wszystkie punkty od jurorów zdobyli Jamala i Jacek Jeschke.

W tangu do utworu "Bad habbits" zmierzyli się Jacek Jelonek i Michael Danilczuk oraz Karolina Pisarek i Michał Bartkiewiczem. Zaskoczeniem były oceny jury, ponieważ każdy z jurorów zagłosował na Karolinę Pisarek i Michała Bartkiewicza, którzy według, nich tym odcinku wreszcie pokazali, na co ich stać!

"Taniec z Gwiazdami 2022" 6. odcinek. Kto odpadł? Kto dostał najwięcej punktów?

Kto odpadł? Kto zdobył najwięcej punktów w szóstym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"? Z konkursem w szóstym odcinku programu głosem widzów i jurorów pożegnać musieli pożegnać się Jamala i Jacek Jeschke. "Tylko razem możemy pokonać tę wojnę" - powiedziała ukraińska piosenkarka Jamala, żegnając się z programem. Jak oceniacie ten odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami"?

