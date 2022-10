Spis treści: 01 "Pytanie na śniadanie". To Joanna Kurska zaprosiła Danutę Martyniuk

Danuta Martyniuk w popularnym programie TVP2 zadebiutowała w kąciku kulinarnym. W "Pytaniu na śniadanie" zaprezentowała ulubione i dość kaloryczne dania swoich domowników, w tym m.in. zrazy wołowe czy domowe ciasto ze śliwkami. Żona Zenona Martyniuka zdradziła też, dlaczego schudła w krótkim czasie 15 kilogramów. Dzięki temu udało jej się wrócić do figury sprzed ponad 30 lat.

"Pytanie na śniadanie". To Joanna Kurska zaprosiła Danutę Martyniuk

Zdjęcie Joanna Kurska zaprosiła do "Pytania na śniadanie" Danutę Martyniuk / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Danuta Martyniuk pojawiła się w programie na specjalne zaproszenie Joanny Kurskiej, szefowej "Pytania na śniadanie".

- Danutę Martyniuk do kuchni "Pytania na Śniadanie" zaprosiłam osobiście. Obserwuję jej media społecznościowe i zauważyłam, że ona jest inspiracją dla wielu kobiet. Wymarzona osoba do podzielenia się w naszym programie swoim kulinarnym talentem. W ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę, schudła i wygląda bardzo ładnie. Ludzi ciekawi jej dieta. Zauważyłam, że panie często pytają ją o to, jak schudła. Wychodzimy więc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów i chcemy pokazać to, co teraz lubi gotować i jeść -powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z "Faktem".

Danuta Martyniuk zaskoczyła stylizacją. Torebka kosztuje krocie

Zdjęcie Danuta Martyniuk przeszła totalną metamorfozę - schudła aż 15 kg! / Artur Zawadzki / Reporter

Nie od dziś wiadomo, że Danuta Martyniuk uwielbia zakupy w butikach i luksusowe marki. Dlatego też w studiu "Pytania na śniadanie" zaprezentowała się w stylizacji, która wzbudziła spore zainteresowanie. Tego dnia żona gwiazdora disco polo miała na sobie limonkowy sweter i krótką kurtkę w tym samym kolorze oraz białe spodnie na kant. Stylizację uzupełniały białe sportowe buty i torebka Louis Vitton.

"Fakt" pokusił się o "wycenę" całej stylizacji Danuty Martyniuk. I tak, za kurtkę włoskiej marki Twinset trzeba zapłacić ok. 1,6 tys. zł, a za sweterek firmy Liu Jo Jeans - 700 zł.

Po wyjściu ze studia fotoreporterzy przyłapali żonę Zenona Martyniuka z fantazyjną torebką. Danuta Martyniuk zabrała na plan "Pytania na śniadanie" torebkę ukochanej marki Louis Vitton. Tym razem pochodzi ona z limitowanej kolekcji Monet - oprócz dobrze znanego logo LV widzimy również fragment jednego z obrazów Claude’a Moneta przedstawiającego lilie wodne. Kuferek uzupełnia niewielkich rozmiarów breloczek w kształcie króliczka. Torebka kosztuje prawie 4 tys. dolarów, czyli ponad 20 tys. zł.

