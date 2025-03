Karta 7 Buław.

W relacjach prywatnych może Cię frustrować nieprzychylne środowisko. Nie widać pomocy, ale przeczekaj trudny moment. Nie poddawaj się. Aktywnie wypatruj przyjaznych ludzi, a przede wszystkim pokaż, że wiesz, na czym stoisz. W finansach pamiętaj, że nawet Ci, co nie mają majątku, posiadają bardzo cenny zasób - czas. Wykorzystaj go, by robić oszczędności. W zdrowiu uwaga na problemy z łokciami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska