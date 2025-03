Karta Sąd Ostateczny.

W relacjach prywatnych czas do namysłu dobiega końca. Trzeba podjąć decyzję. Tak naprawdę wiesz, co i z kim chcesz zrobić. Może po prostu boisz się do tego przyznać? Nie odwlekaj deklaracji w strachu, że gdzieś i kiedyś może pojawić się inna opcja. Liczy się tu i teraz. W finansach nie możesz pomóc każdemu. Skup się na tych, co najlepiej rokują na przyszłość. W zdrowiu uwaga na jelito grube.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska