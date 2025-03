Karta Świat.

W relacjach osobistych władzę nad czasem ma ten, kto potrafi cieszyć się każdą chwilą. Gdy moment jest piękny, zapomnij, że przeminie. Gdy jest przykry, pamiętaj, że to wyłącznie błysk we wstecznym lusterku nieskończoności. Ludzka natura to paradoks: potrzeba przejść wiele zmian, by pozostać sobą. W finansach możliwa będzie podróż zagraniczna. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy ze snem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska