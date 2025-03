Karta 4 Buław.

W relacjach prywatnych pamiętaj o rocznicach i ważnych jubileuszach. Weź udział w przyjęciu, złóż życzenia, poślij choćby niewielki prezent. Droga do celu jest długa, a przyszłość niepewna. Tym bardziej warto robić na niej przystanki, by zapytać się wzajemnie o zdrowie i przypomnieć, co Was łączy. W finansach możesz zarobić na organizowaniu imprez. W zdrowiu uwaga na problemy ze stawami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska