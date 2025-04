Karta 6 Kielichów.

W relacjach prywatnych w chwilach zwątpienia uciekasz… w marzenia. Skrycie liczysz na pomoc "dobrej wróżki", która jednym machnięciem magicznego pręcika wyjaśni nieporozumienia, a wtedy… Czy to na pewno wystarczy, by ktoś wpadł w Twoje ramiona? Do miłości nie zmuszą żadne czary! W finansach możliwa będzie pomoc krewnych, zwłaszcza dziadków. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na przemęczenie i senność.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska