Piekarnik bez szorowania - soda i ocet na ratunek

Czyszczenie piekarnika to prawdziwa zmora. Tłuszcz, przypalone resztki jedzenia i nieprzyjemny zapach potrafią skutecznie zniechęcić. Zamiast męczyć się godzinami ze szczotką, wystarczy wykorzystać mieszankę sody oczyszczonej i octu. Wymieszaj pół szklanki sody z kilkoma łyżkami wody, aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na brudne powierzchnie i zostaw na kilka godzin (najlepiej na noc). Następnie spryskaj ocet i przetrzyj wilgotną szmatką. Brud schodzi sam, bez zbędnego wysiłku!

Fugi jak nowe - sekret tkwi w paście do zębów

Brudne fugi to koszmar w każdej łazience i kuchni. Zamiast kupować drogie detergenty, sięgnij po... pastę do zębów! Wystarczy nałożyć niewielką ilość na starą szczoteczkę i wyszorować spoiny. Efekt? Śnieżnobiała czystość bez intensywnego szorowania. Możesz też użyć mieszanki sody oczyszczonej z wodą utlenioną - to działa cuda na żółknące fugi!



Do czyszczenia fug używaj miękkiej szczoteczki do zębów 123RF/PICSEL

Lodówka bez zapachów - kawa i cytryna w akcji

Lodówka to miejsce, gdzie łatwo o nieprzyjemne zapachy, zwłaszcza jeśli coś się w niej zepsuje. Aby uniknąć problemu, warto umieścić w środku miseczkę z mieloną kawą lub przekrojoną cytryną. Te naturalne pochłaniacze skutecznie neutralizują niechciane aromaty. Przy okazji mycia lodówki pamiętaj, by użyć roztworu wody z octem - to najlepszy sposób na pozbycie się bakterii i tłustych plam.

Mikrofala czysta w minutę - cytryna zdziała cuda

Brudna mikrofala, pełna zaschniętych resztek, nie zachęca do używania. Zamiast męczyć się z gąbką, wrzuć do miski z wodą kilka plasterków cytryny i wstaw do mikrofalówki na 3 minuty na najwyższą moc. Para wodna zmiękczy brud, a cytryna sprawi, że nie tylko będzie czysta, ale i pachnąca. Po zakończeniu wystarczy przetrzeć wnętrze papierowym ręcznikiem - zero wysiłku!



Dbaj o czystość mikrofalówki - to gwarancja zdrowej żywności 123RF/PICSEL

Szyby bez smug - nie potrzebujesz drogich płynów

Okna to jeden z symboli przedświątecznych porządków, ale mycie szyb często kończy się smugami. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Kluczem jest... ocet! Wymieszaj go z wodą w proporcji 1:3 i przetrzyj szyby gazetą. Tak, to stary trik naszych babć, który działa lepiej niż niejeden sklepowy płyn. A jeśli chcesz dodać świeżego zapachu, wystarczy kilka kropel olejku eterycznego do mieszanki.

Sposób na mycie okien bez smug 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Kanapa i dywan jak nowe - soda na ratunek

Kanapy i dywany często chłoną zapachy i trudno je odświeżyć. Na szczęście istnieje banalnie prosty trik - soda oczyszczona. Wystarczy posypać nią tapicerkę lub dywan, zostawić na godzinę, a potem dokładnie odkurzyć. Soda neutralizuje zapachy i usuwa kurz oraz drobne zabrudzenia. To tani i skuteczny sposób na odświeżenie wnętrza bez konieczności używania chemii.

Zlew bez osadu - ocet i sól na osady z kamienia

Jeśli twój zlew lub kran pokrywa się kamieniem, nie musisz sięgać po agresywne środki chemiczne. Wystarczy ocet i sól. Zmieszaj je w równych proporcjach, nałóż na zabrudzone powierzchnie i pozostaw na kilkanaście minut. Następnie przetrzyj gąbką i spłucz wodą. Osad znika, a zlew lśni jak nowy!



Grzejnik czysty w kilka minut - suszarka i wilgotna szmatka

Grzejniki to często zapomniany element sprzątania, a zbierający się w nich kurz może powodować alergie. Zamiast męczyć się ze szczotkami, wystarczy użyć... suszarki do włosów. Ustaw ją na najniższą moc i dmuchaj powietrzem między żeberka. Kurz wypadnie na podłogę, a ty wystarczy, że go odkurzysz. Dodatkowo przetrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką z odrobiną płynu do naczyń.

Szybkie mycie grzejnika 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o sile kobiet i wspieraniu się INTERIA.PL