Karta 6 Denarów.

Kontakty społeczne to rodzaj gry. Ludzie często deklarują "prawdziwość", "szczerość" i "bezpośredniość", ale nie do końca wiedzą, co mówią. Zawsze zakładamy jakąś maskę. Nie ma w tym nic złego. Możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi komplikować proste sprawy i nadawać związkom dramatyczny rys. W finansach możesz coś wygrać lub odzyskać. W zdrowiu uwaga na problemy z palcami u rąk.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska