Karta 6 Mieczy.

W relacjach osobistych dyskusja prowadzona nawet w dobrej wierze może zranić. Unikaj jałowych dysput, a zwłaszcza nie oceniaj innych po tym, co rzekomo by zrobili w skrajnej sytuacji. Błędem jest rozliczanie ludzi z "grzechów", których nawet nie popełnili. Teoria nie może tu górować nad praktyką. W finansach gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. W zdrowiu możliwy będzie pobyt w szpitalu.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska