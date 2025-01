Karta 10 Mieczy.

W kwestiach osobistych niektóre związki czasy największej świetności mają już za sobą. Co było, nie powróci (a przynajmniej nie w dotychczasowej postaci). Czas pójść do przodu. Nie żałuj przeszłości, gdyż spełniła ona swoją rolę. Ukształtowała Cię do nowego, lepszego jutra, w którym nie ma miejsca na melancholię. W finansach nie inwestuj w przestarzałe patenty. W zdrowiu uwaga na kości.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska