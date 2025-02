Karta Królowa Kielichów.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą marzycielską, która jest zwrócona przede wszystkim do swojego wnętrza. Ten ktoś z trudem akceptuje szarzyznę codzienności i nie chce wierzyć, że ukochane osoby są zdolne do niskich posunięć. W tym sensie miłość tej persony jest dosyć niedojrzała. W finansach nie idealizuj warunków lub układu. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na oczy.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska