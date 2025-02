Karta Królowa Mieczy.

W relacjach prywatnych możesz odpłacić komuś pięknym za nadobne, jeśli taka jest Twoja wola. Zadaj sobie jednak szczere pytanie, czy zemsta byłaby równie korzystna jak odrzucenie tego całego ambarasu i skupienie energii na czymś, co dobrze rokuje na przyszłość. W finansach długi trzeba będzie spłacić, uiścić należytą opłatę, zwrócić to, co nie należy do Ciebie. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na oczy.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska