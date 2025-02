Karta 2 Denarów.

W relacjach prywatnych trzeba będzie zmienić swoje podejście do kogoś, zachować elastyczność. Nie przydzielaj z góry ról "bohaterów" i "czarnych charakterów". Nawet najbardziej świetlana postać ma swoją mroczną stronę, a ktoś pełen słabości potrafi z kolei pozytywnie zaskoczyć. W finansach nie poddawaj się stagnacji, nie gódź się na to, co jest. W zdrowiu uwaga na problemy z narządem równowagi.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska