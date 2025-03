Karta 4 Denarów.

W relacjach prywatnych nie odkładaj w nieskończoność wizyty czy rozmowy. "Musimy się w końcu zobaczyć" - jak często to powtarzasz? Owszem, w wielu przypadkach to wyłącznie grzecznościowa formułka, ale są przecież i ludzie, nad którymi się wciąż zastanawiasz, a nie wiesz, co u nich. W finansach odkładaj pieniądze tam, gdzie będą rosły, a nie do skarpety. W zdrowiu uwaga na problemy z jelitami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska