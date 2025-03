Jeśli szukasz oryginalnego pomysłu na sałatkę jajeczną , dobrze trafiłaś. Zrównoważony, orzeźwiający smak, zdrowe składniki, to masz zagwarantowane, korzystając z przepisu, który w jednym z programów "Ewa Gotuje" zdradziła Ewa Wachowicz . Znana restauratorka poleca przygotowanie sałatki z jajek i zielonych ogórków, ale żeby nie była zbyt oczywista w smaku, proponuje dodać nietypowe dodatki. Połączenie słodko-kwaśnej marynaty z ogórkami i jajkami tworzy idealny balans smakowy. To zestawienie nadaje sałatce nieoczywisty, świeży charakter, który nie jest tak powszechny w tradycyjnych sałatkach jajecznych.

Nietypowa jest nie tylko marynata, ale także dodatek w postaci sezamu. Dodanie go na końcu do sałatki, daje ciekawą teksturę i lekki, orzechowy posmak. Pamiętajmy, że sezam to także świetne źródło zdrowych tłuszczy, białka i minerałów, co podnosi wartość odżywczą sałatki.