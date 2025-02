Staraj się dziś nie być zbytnio rozrzutnym. Wszelkie okazje na finansowe działania zachowaj na inny dzień. To tylko pozory i więcej możesz stracić niż zyskać. Ale jest coś, w co możesz zupełnie w ciemno inwestować. To książki, nauka sama w sobie czy kursy podnoszące twoje kwalifikacje.