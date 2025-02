Co przyniesie piątek, 28 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana - Karta Królowa Buław

W relacjach osobistych możesz napotkać osobę, która zdaje sobie sprawę ze swojego uroku, jest bezpruderyjna i nie przejmuje się konwenansem. Ty również pozwól pięknu rozkwitać, nie przepraszaj za namiętność i nie stawiaj siebie na ostatnim miejscu. Jak mówią, zasady są po to, żeby je łamać. W finansach posłuż się wdziękiem i pamiętaj o tzw. "miękkiej mocy".

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka - Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych widać frustrację, ryzyko przespania właściwego momentu do działania. Nie poddawaj się marazmowi. Niektórych spraw nie należy jeszcze ruszać, ale możesz za to starać się budować dobrą atmosferę. Ktoś nie nawiąże intymnego kontaktu, dopóki nie poprawi mu się nastrój. W finansach możesz funkcjonować teraz stabilnie, ale na niskich obrotach.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt - Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych widać kołowrót, nagłe zmiany, zawrót głowy. Otoczenie będzie zmieniało się szybko. Możesz poznać wielu ludzi jednocześnie, a tylko część z nich zostanie przy Tobie na dłużej. Jednak nawet przelotne znajomości mogą wywrzeć na Tobie niezatarte piętno. W finansach widać dużo drobnych zleceń lub jedną dużą szansę, która szybko przemija.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka - Karta 10 Kielichów

W relacjach prywatnych konieczne może okazać się przyjęcia roli przewodniej. Doskonale się w niej sprawdzisz. Nie wszyscy członkowie Twojej wspólnoty mogą otrzymać te same obowiązki. Jedni zaangażują się bardziej, inni mniej. Trzymaj rękę na pulsie i nie miej żalu do nikogo. W finansach ktoś może zaprosić Cię do spółki, zaproponować fuzję firm.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa - Karta Mag

W relacjach prywatnych trzeba Ci będzie umiejętnie odwrócić czyjąś uwagę od drażliwej kwestii. Staraj się przejąć kontrolę nad narracją. To nie jest moment, aby biernie wyczekiwać czyjejś decyzji, stać nieruchomo i liczyć na poklask. Czerp energię ze swoich talentów oratorskich. W finansach to, co powiesz, może okazać się o wiele ważniejsze niż to, co zrobisz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny - Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych trzeba spojrzeć komuś prosto w oczy i wysłuchać, co ma do powiedzenia. Nie rozeznasz się do końca w emocjach tamtej osoby. Możesz jedynie przetrawić jej słowa i podjąć ryzyko... lub pozostać przy swoim. Każdy ma prawo wyboru. Nie musisz iść za niczyim głosem. W finansach możliwa będzie umowa ustna, promesa zatrudnienia, list intencyjny.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi - Karta 10 Denarów

W relacjach osobistych niewinność i szczerość intencji mogą okazać się Twoją najpotężniejszą bronią. Nie myl delikatności ze słabością. Dzieci i zwierzęta wzruszają samym wyglądem, bo muszą znaleźć silnych sprzymierzeńców, którzy je obronią. Świadomie zastosuj tę taktykę. W finansach możesz zrobić udany biznes z rodziną, podzielić korzystnie lub sprzedać rodowy majątek.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona - Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możliwa będzie wiadomość, radosne spotkanie, rozmowa z życiowym optymistą. Ktoś podchodzi do miłości idealistycznie. Nie odbieraj mu tego. Czasem głupiutka wiara pomaga prędzej i pełniej dojrzeć niż mądre zwątpienie. Rozgoryczenie nie jest oznaką dojrzałości. W finansach możesz otrzymać pozytywne wieści, ktoś Ci kibicuje.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca - Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą szczodrą, wyrozumiałą, delikatną w obyciu. Człowiek ten nie wydaje się zbyt asertywny i łatwo przebacza tym, których kocha. Jeśli jesteś po jego stronie, wielokrotnie na tym skorzystasz, ale też trzeba Ci będzie bronić Was przed czyjąś bezwzględnością. W finansach szykuje się dyskretna propozycja.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca - Karta 10 Buław

W relacjach osobistych istnieje ryzyko zniszczenia porozumienia, zerwania kontaktu, całkowitego zniechęcenia. Nie przeciągaj struny, nie dokładaj dramatów. Nawet jeśli Twoje pretensje są słuszne, lepiej wybrać inny moment, by o nich dyskutować. W finansach system jest przeciążony. Ktoś potrzebuje odpoczynku, a maszyna - konserwacji.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika - Karta Śmierć

W życiu osobistym czas coś pożegnać. To może być płonna nadzieja na poprawę lub żal, że ona nie nastąpiła. Większość rzeczy na tym świecie jest cykliczna, a wszystkie - z perspektywy Wszechświata i czasu - są przelotne. Możesz czerpać radość z tej myśli i odradzać się po wielokroć w rozmaitych układach. W finansach pozostaw sobie to, co niezbędne.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb - Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych spotkanie może okazać się spóźnione, ale i tak będzie pełne emocji. Ktoś dojrzewa do związku we własnym tempie i nie idzie na żaden kompromis. Lepiej się z nim za często nie sprzeczać, bo inaczej szybko straci zapał i zacznie szukać wymówek, aby się nie angażować. W finansach ktoś chce załatwić sprawy po swojemu, nie pójdzie na kompromis.

