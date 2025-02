Berberys zwyczajny to kolczasty krzew występujący w Europie i Azji. Jego owoce są czerwone i podłużne, wyglądem przypominają nieco owoce dzikiej róży, czasem nazywa się je jagodami. Świeży berberys jest gorzki i kwaśny w smaku, do tego twardy. Najczęściej spotykany i wykorzystywany jest owoc berberysu w postaci suszonej. Jego wszechstronne lecznicze właściwości znane są od wieków i wykorzystywane w tradycyjnej medycynie. Na początku owoce berberysu stosowane były jako remedium dla wątroby, a także jako sposób na uniknięcie szkorbutu. Dziś wiemy znacznie więcej o wielu innych właściwościach tych jagód, dzięki czemu możemy stosować je przy wielu innych dolegliwościach, a także profilaktycznie.

Oprócz skutecznego uzupełniania braków witaminowych w organizmie, suszone jagody berberysu mogą wspomóc organizm na wiele innych sposobów. Zainteresować się wprowadzeniem go do swojej diety powinni zwłaszcza seniorzy, którym zależy na obniżeniu cholesterolu i zadbaniu o poziom cukru. Jak działa na organizm ta niezwykła roślina?

Działanie antyoksydacyjne - dzięki wysokiej zawartości związków fenolowych oraz flawonoidów, co potwierdzają badania, ujawniono silne właściwości neutralizacji wolnych rodników, co może bezpośrednio przekładać się na lepszy stan serca oraz możliwe zapobieganie wystąpieniu nowotworów.

Dodanie suszonych owoców berberysu do herbaty jest smacznym i przyjemnym sposobem na wprowadzenie go do diety

Dodanie suszonych owoców berberysu do herbaty jest smacznym i przyjemnym sposobem na wprowadzenie go do diety CanvaPro INTERIA.PL

Berberys w formie suszonych owoców można kupić w sklepach internetowych i stacjonarnych sklepach zielarskich. Za paczkę 500 g zapłacimy ok. 40 zł. Aby uzyskać korzyści terapeutyczne, należy codziennie spożywać nie więcej niż 2 łyżeczki jagód. Można je dodać do sałatek, owsianek, jogurtu, deseru. Można także jeść samodzielnie, choć są dość kwaśne. Ciekawym sposobem jest dodawanie suszu do herbaty. W towarzystwie plastra pomarańczy i dobrej gatunkowo herbaty owocowej lub czarnej, napar umili każde popołudnie.

Berberys jest niezwykle popularnym dodatkiem w kuchniach Bliskiego Wschodu i Azji środkowej, a także Indii. To idealny dodatek do ryżu i dań z ryżem takich jak pilaw czy biryani. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie kaszy bulgur. W Azji środkowej bardzo często dodawany jest do dań mięsnych, ponieważ ułatwia trawienie, a w smaku daje przyjemny kwaskowy akcent. Do różnego rodzaju gulaszów i mięs duszonych dodaje się go 15 minut przed końcem gotowania. Bywa też stosowany jako przyprawa do szaszłyków!