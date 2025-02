Odwrócony As kier. W tym tygodniu będziesz mieć problemy z koncentracją. W pracy nie będziesz mieć ochoty na nudne wykonywanie obowiązków, a dzień roboty będzie Ci się dłużył w nieskończoność. Zajęty Lwy przeproszą partnera za swoje złośliwości i zorganizują dla niego miłą niespodziankę. Wolne zaś z nudów nie powinny szukać powrotu do przeszłości, bo znów się poparzoną. W weekend możesz mieć skłonność do przeziębień.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell