W intrygującym badaniu dotyczącym wpływu rodzeństwa oraz rodziców na całe dorosłe życie człowieka, profesor Laura Padilla-Walker z Brigham Young University, główna badaczka, doszła do zaskakujących wniosków. Badanie objęło 395 rodzin z więcej niż jednym dzieckiem, z których co najmniej jedno było nastolatkiem w wieku od 10 do 14 lat. Naukowcy zebrali informacje na temat dynamiki każdej rodziny, a następnie przeprowadzili badania rok później. Analizy statystyczne wykazały, że posiadanie siostry chroniło nastolatków przed poczuciem samotności, niekochania, winy, skrępowania i strachu. Nie miało znaczenia, czy siostra była młodsza czy starsza, ani jak duża różnica wieku dzieliła rodzeństwo.

Oczywiście w dalszej części bracia nie zostali pominięci, ale odkrycie siostrzanego wpływu na wzrost pewności siebie wśród braci, większą odporność psychiczną, mniejsze poczucie osamotnienia i zdecydowanie mniejsze ryzyko zachorowania w dorosłym życiu na depresję zdecydowanie zdominowało całą publikację w Journal of Family Psychology. To samo badanie Brigham Young University wykazało, że posiadanie siostry może pomóc stać się milszą, bardziej ofiarną osobą. Dzieje się tak, ponieważ siostry promują pozytywne zachowania społeczne, takie jak współczucie czy altruizm, gdy okazują miłość.

W innym badaniu z 2009 roku Tony Cassidy, z University of Ulster dowiódł, że posiadanie siostry ma bezpośredni wpływ na poziom niezależności i ambicji w życiu. W badaniu, w którym wzięło udział 571 osób w wieku od 17 do 25 lat wykazano również fakt, że te osoby dzięki posiadaniu przynajmniej jednej siostry lepiej radziły sobie z problemami w życiu i doświadczały mniejszego stresu oraz były szczęśliwsze i bardziej optymistyczne niż osoby bez rodzeństwa lub tylko z braćmi. Dlaczego taki wpływ dotyczy jedynie sióstr? Naukowcy wiążą to z ekspresją emocjonalną na odpowiednim poziomie, czym mogą pochwalić się jedynie kobiety. Dzięki dorastaniu w towarzystwie siostry, która z natury będzie bardziej otwarta na emocje i chętniej oraz łątwiej będzie jej je nazywać i sobie z nimi radzić, udzieli się to rodzeństwu. A czy wy macie siostry?